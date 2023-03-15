Главный архитектор региона рассказал о застройке левого берега в Ростове-на-Дону

Власти уже разработали концепцию по развитию всей левобережной зоны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Левый берег Дона в Ростове-на-Дону - интересная и сложная территория, развитием которой занимаются уже более 10 лет. Однако при освоении этого пространства необходимо сохранять баланс между городской застройкой и природными коридорами, отметил в интервью РБК ТВ Юг главный архитектор Ростовской области Григорий Алексеев-Малахов.

- Важно сохранить природный каркас, природные коридоры, которые там есть. Мы закрепили эти коридоры в генеральном плане. Они имеют свой статус, и сейчас защищены от застройки. Думаю, мы будем закреплять эти территории красными линиями. При дальнейшем развитии левого берега такие пространства нужно вовлекать в рекреационный оборот. Например, создавать гидропарки, вело- и конные маршруты, - отметил Григорий Алексеев-Малахов.

Эксперт добавил, что еще при строительстве стадиона «Ростов Арена» провели серьезный анализ и разработали концепцию по развитию всей левобережной зоны площадью около 1000 га.

Также в рамках этой работы была рассчитана математическая модель по затапливаемости - специалисты рассмотрели все возможные варианты, в том числе последствия при прорыве Цимлянского водохранилища. В итоге сейчас четко определены наиболее безопасные места для застройки.

Напомним, ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что на левом берегу Дона планируют возвести четыре новых микрорайона. Также в 2024 году рядом с левобережьем должны благоустроить новый парк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три 25-этажки собираются возвести в Ростове на пересечении Театрального проспекта и Нансена

Жилое строительство планируют вести из расчета в 40 кв. метров на человека (подробности)