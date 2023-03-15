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НовостиОбщество15 марта 2023 15:34

Главный архитектор региона рассказал о застройке левого берега в Ростове-на-Дону

Эксперт подчеркнул, что при освоении территории следует органично сохранять зеленые насаждения
Ангелина СКИБА
Власти уже разработали концепцию по развитию всей левобережной зоны

Власти уже разработали концепцию по развитию всей левобережной зоны

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Левый берег Дона в Ростове-на-Дону - интересная и сложная территория, развитием которой занимаются уже более 10 лет. Однако при освоении этого пространства необходимо сохранять баланс между городской застройкой и природными коридорами, отметил в интервью РБК ТВ Юг главный архитектор Ростовской области Григорий Алексеев-Малахов.

- Важно сохранить природный каркас, природные коридоры, которые там есть. Мы закрепили эти коридоры в генеральном плане. Они имеют свой статус, и сейчас защищены от застройки. Думаю, мы будем закреплять эти территории красными линиями. При дальнейшем развитии левого берега такие пространства нужно вовлекать в рекреационный оборот. Например, создавать гидропарки, вело- и конные маршруты, - отметил Григорий Алексеев-Малахов.

Эксперт добавил, что еще при строительстве стадиона «Ростов Арена» провели серьезный анализ и разработали концепцию по развитию всей левобережной зоны площадью около 1000 га.

Также в рамках этой работы была рассчитана математическая модель по затапливаемости - специалисты рассмотрели все возможные варианты, в том числе последствия при прорыве Цимлянского водохранилища. В итоге сейчас четко определены наиболее безопасные места для застройки.

Напомним, ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что на левом берегу Дона планируют возвести четыре новых микрорайона. Также в 2024 году рядом с левобережьем должны благоустроить новый парк.

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