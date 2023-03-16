Пасмурную погоду без осадков прогнозируют в Ростове 16 марта

Пасмурную погоду без осадков прогнозируют в Ростове. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 16 марта, в Ростове прогнозируют пасмурную погоду с прояснениями, сообщает Росгидрометцентр.

Температура воздуха днем поднимется до +12-14 градусов. Восточный и юго-восточный ветер разовьет скорость до 6-11 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду.

Существенных осадков в четверг не прогнозируют.

Ранее начальник гидрометцентра Назарова пообещала ростовчанам скачки температур и снег с дождем в марте. По ее словам, первый месяц весны по температурному режиму и количеству осадков не будет выделяться аномалиями.

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