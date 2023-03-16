Коммунальщики Ростова перешли на весенне-летнее содержание территорий. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

С 15 марта коммунальные службы Ростова перешли на весенне-летнее содержание территорий, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Этот период предусматривает выполнение комплекса работ по благоустройству и озеленению города. Среди них - патрульная уборка, мойка дорог и тротуаров, покос сорной растительности, озеленение, уходные работы за зелеными насаждениями и другие виды.

В основном данные работы проводятся ночью и рано утром, во время наименьшей интенсивности движения.

Продлится весенне-летнее содержание городских территорий до 14 ноября.

Алексей Логвиненко также напомнил, что 20 марта в городе стартует «Месячник чистоты», который завершится 15 апреля общеобластным субботником. Администрации районов Ростова уже запланировали работы по ликвидации свалочных очагов, обрезке поросли, выгребанию газонов, очистке фасадов зданий, уборке и приведению в порядок бесхозных участков и дворовых территорий.

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