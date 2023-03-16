В четверг 16 марта в Ростове отключат электроэнергию

16 марта в Ростове отключат электроэнергию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 16 марта, в Ростове отключат электричество в десятках домов на нескольких улицах, предупреждает «Донэнерго».

Причиной отключений станет плановое обслуживание электросетей.

Так, с 9.00 до 15.00 света не будет по адресам улица Пушкинская 47-49, 44-48; улица М. Горького 70, 95А; переулок Островского 74.

С 9.00 до 17.00 электроэнергию отключат на проспекте Шолохова 31А, 86/91, 88/76; улице 18-я линия 89; улице 20-я линия 66, улице Каяльская 8-114; улице Путевая 1-49; улице 3-ая Левая 1-41, 2-40; 5-ая улица 1-9; улице Красноаксайская 28-32, улице Шатурская 23-55, 18-42; улице Волгостроевская 1-35, 2-42; улице Кржижановского 77-115, 96-130; переулке Гельца 1-19, 2-16; улице Марины Расковой 1-11, 2-14; улице Герцена 87-135; улице Якуба Коласа 1-7, 2-8; улице Владиленская 223, улице 1-я Баррикадная 4, 2/1, 2/2, 1; улице Ленинградская 1, 7; площади Круглая 5; улице Токарная 3.

Напомним, с 1 декабря в Ростовской области подорожала электроэнергия. Для городского и сельского населения с электроплитами: в пределах соцнормы — 3,36 рубля за киловатт в час, сверх соцнормы — 4,71 рубля за киловатт в час. Для городского населения с газовыми плитами в пределах соцнормы — 4,81 рубля за киловатт, сверх соцнормы — 6,73 рубля за киловатт.

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