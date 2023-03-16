В Ростовской области военнообязанным начали выдавать повестки для уточнения данных

Набор в рамках частичной мобилизации завершили еще осенью прошлого года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Военнообязанным жителям Ростовской области начали выдавать повестки. Однако они предназначены исключительно для уточнения данных, а не для призыва. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщили в военном комиссариате региона.

- Массовых рассылок для проверки данных не планируется. При этом, по закону, человека могут вызвать для уточнения данных, в том числе о состоянии здоровья, образовании и семейном статусе, - прокомментировали в ведомстве.

Набор в рамках частичной мобилизации, подчеркнули в комиссариате, завершили еще осенью прошлого года. Тогда поставленные задачи по призыву были полностью выполнены.

Напомним, военных запаса начали призывать в Вооруженные силы России в сентябре 2022 года. После этого на Дону для мобилизованных солдат и офицеров ввели единовременную выплату в 150 тысяч рублей. Помощь сейчас также оказывают семьям бойцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отдел по мобилизационной работе администрации Ростова-на-Дону возглавил Сергей Фукалов

Ранее управленец трудился в администрации Железнодорожного района города (подробности)