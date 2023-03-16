Ежемесячная выплата из маткапитала на детей до 3 лет в Ростовской области: с июня будет введен единый день доставки

С июня в регионе и во всей стране вводится единый день выплат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежемесячная выплата из маткапитала на детей до 3 лет в Ростовской области с июня будет приходить пятого числа каждого месяца. Причем семьи, оформившие такую меру поддержки, будут получать деньги не за текущий, а за предыдущий месяц. Об этом сообщает пресс-служба отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Ростовской области.

Сейчас в марте родители получают выплаты за март, а 14 апреля получат за апрель. С июня в Ростовской области и по всей стране платить будут пятого числа за прошлый месяц. Пятого июня придут деньги за май.

В Фонде подчеркивают, что переход на новую дату зачисления будет автоматическим, и никаких заявлений родителям писать не нужно. До конца марта ведомство начнет рассылку уведомлений о новых датах выплат семьям.

Добавим, что право на такие ежемесячные выплаты из материнского капитала имеют семьи, в которых доход составляет менее двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. В Ростовской области в 2023 году это менее 27 тысяч 26 рублей на человека. В расчет берется уровень зарплаты, премии, пенсии, больничные и другие поступления родителям и детям. Ежемесячная выплата равняется прожиточному минимуму, положенному ребенку в регионе: 13 тысяч 759 рублей в Ростовской области в текущем году.

Напомним, до этого года ежемесячные средства из маткапитала можно было получить только на второго ребенка в семье, а теперь выплата оформляется на каждого кроху до трех лет.

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