Алексей Логвиненко выехал на пожар в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области

Место пожара перекрыто. Фото: Александр Бзезян

В Ростове-на-Дону в четверг, 16 марта, на проспекте Сиверса загорелось здания пограничного управления ФСБ по Ростовской области. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Известно, что обрушились две стены.

- Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами, - прокомментировал в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

В пресс-службе администрации Ростова сообщили, что сити-менеджер приехал на место ЧП.

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