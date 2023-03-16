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НовостиОбщество16 марта 2023 14:10

Рейдерским захватом назвал ситуацию в водоканале гендиректор «Евразийского»

По его словам, все делается для «распила» имущества
Полина ШЕВЧЕНКО
Рейдерским захватом назвал ситуацию в водоканале гендиректор «Евразийского».

Рейдерским захватом назвал ситуацию в водоканале гендиректор «Евразийского».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральный директор АО «Евразийский» Герман Вишневский назвал происходящую в «Ростовводоканале» ситуацию рейдерским захватом из 90-х годов. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы организации.

— Не обязательно угрожать пистолетом и заставлять собственника переписать имущество. Сейчас для этого используют коррупционные способы. Пытаются заблокировать принятие корпоративных решений мажоритарным акционером о назначении совета директоров и смене генерального директора, - прокомментировал Герман Вишневский.

По его мнению, все производимые действия необходимы для конечной цели, а именно ограничить права основного акционера и «распилить» имущество водоканала.

Вчера у гендиректора и бывших сотрудников предприятия прошли обыски. Ранее в отношении одного из сотрудников возбудили дело о коммерческом подкупе. В «Ростовводоканале» продолжаются служебные проверки.

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