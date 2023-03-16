Участок трассы рядом с Каменском-Шахтинским перекроют 17 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 марта железнодорожный переезд на 351 км трассы А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский» закроют для проведения ремонтных работ железнодорожных путей. Об этом сообщает Министерство транспорта Ростовской области.

Работы проведут в период с 8.00 до 17.00.

На автомобиле участок рекомендуют объезжать через улицы Профильная и Героев Пионеров города Каменск-Шахтинский.

Ранее стало известно, что в 2023 году ограничения для движения транспорта введут на ряде автодорог Ростовской области. На них также будут производиться ремонтные работы. Временные ограничения на передвижение на отдельных участков начнут действовать уже с 1 апреля.

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