Регулярные водные маршруты планируют запустить на Дону летом 2023 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Летом 2023 года планируют запустить два речных судна «Валдай 45Р» по регулярным маршрутам Азов – Ростов-на-Дону – Романовская. Об этом сообщает минтранс Ростовской области.

Также власти намерены провести обследование причалов набережной Ростова для подтверждения их соответствия требованиям.

Помимо этого, будет проведено комиссионное обследование для определения пригодного для оборудования участка набережной.

По словам заместителя министра транспорта донского региона Дмитрия Беликова, главная задача – сделать новые причалы максимально доступными для людей.

Ранее в минтрансе заявляли, что запуск речного транспорта является приоритетным направлением развития пассажирских перевозок.

Параллельно на Дону планируют новые водные пассажирские маршруты. Речные путешествия собираются организовать по направлению Ростов - Азов - Волгодонск. Морские маршруты: Ростов - Ейск - Анапа и Ростов - Керчь - Ялта.

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