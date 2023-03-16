Движение по проспекту Сиверса восстановлено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение транспорта по проспекту Сиверса полностью восстановлено, об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Напомним, проспект перекрывали от переулка Депутатского до улицы Красноармейской из-за пожара в здании пограничного управления ФСБ.

Очевидцы сообщали о дорожных заторах, которые собирались в районе места происшествия.

Здание на улице Сиверса загорелось в 12.20. Как сообщил Василий Голубев, предварительной причиной пожара стало замыкание электропроводки. В ФСБ рассказали, что причиной взрыва и частичного разрушения строения стало возгорание горюче-смазочных материалов.

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