Движение по проспекту Сиверса восстановлено.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Движение транспорта по проспекту Сиверса полностью восстановлено, об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Напомним, проспект перекрывали от переулка Депутатского до улицы Красноармейской из-за пожара в здании пограничного управления ФСБ.
Очевидцы сообщали о дорожных заторах, которые собирались в районе места происшествия.
Здание на улице Сиверса загорелось в 12.20. Как сообщил Василий Голубев, предварительной причиной пожара стало замыкание электропроводки. В ФСБ рассказали, что причиной взрыва и частичного разрушения строения стало возгорание горюче-смазочных материалов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове при пожаре в здании погрануправления ФСБ погиб один человек
Еще двое пострадали (подробности)