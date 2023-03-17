В Ростовской области отец и сын проникли в дом к товарищу и жестоко избили его

В ходе судебного заседания вину злоумышленники полностью признали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области отец и сын проникли в дом к знакомому и жестоко избили его. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в прокуратуре Верхнедонского района.

Следствие выяснило, что 2 сентября прошлого года отец и сын выпивали вместе дома. Под действием алкоголя они решили выяснить отношения с давним знакомым. Мужчины отправились к нему домой около полуночи. Они ворвались в жилище товарища, и отец набросился на него с кулаками. Мужчина дважды ударил его в лицо, в этот момент сын пытался угомонить разъяренного отца. Но мужчина продолжал наносить многочисленные удары. После разборок мужчины ушли, а пострадавший попал в больницу с серьезными травмами.

Вскоре злоумышленников задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В ходе судебного заседания вину злоумышленники полностью признали.

- Суд приговорил отца к 2,5 годам лишения свободы с применением условного осуждения с испытательным сроков в 2 года, а сына приговорили к исправительным работам, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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