Российский флаг появится на телебашне в Ростове в день присоединения Крыма. Фото: Иван МАКЕЕВ

18 марта в связи с празднованием Дня присоединения Крыма к России будет включена праздничная подсветка на телебашне в Ростове. Об этом сообщают на сайте правительства региона.

С 20.00 до 23.00 ростовчане и гости города смогут наблюдать на телебашне российский флаг и герб Крыма.

Вместе с ростовской телебашней художественную подсветку зажгут в Казани, Самаре, Челябинске, Костроме, Тамбове и других городах.

Напомним, что в честь празднования годовщины воссоединения Крыма и России в Ростове запланирован к проведению ряд тематических мероприятий. Среди них флешмобы, концерт и выставки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На выходных в Ростовской области похолодает, возможны дожди

Температура воздуха по сравнению с пятницей снизится на несколько градусов (подробности)