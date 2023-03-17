Ростов оказался в «пятерке» городов по числу зданий выше 20 этажей

Ростов в «пятерке» городов по числу зданий выше 20 этажей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростов оказался в пятерке городов России по количеству зданий выше 20 этажей. Город занимает четвертое место, сообщается на портале Skycity20.

В Ростове насчитали 208 зданий выше 20 этажей. Большую часть из них построили в период с 2020 по 2023 годы.

Баллы начисляли за этаж каждого отдельного здания, а затем суммировали.

На первом месте оказался Екатеринбург, на втором – Новосибирск, и на третьем – Краснодар. Замыкает «пятерку» Уфа.

Ранее стало известно, что экспертиза утвердила строительство нового ЖК в Ростове на Богатяновском спуске. Застройщиком выступает «Панорама-2».

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