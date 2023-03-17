Ростов занял первое место по итогам оценки деятельности Управлений образования. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ростов занял первое место среди органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, сообщается на сайте администрации города.

В рамках мониторинга оценивалась деятельность Управлений образования по 26 показателям, связанным с воспитанием и образованием детей, профессионального уровня педагогических кадров, эффективной реализации выделяемых средств.

Глава администрации города Алексей Логвиненко отметил, что такой результат достигнут благодаря слаженной работе всей системы образования Ростова.

Напомним, в рамках Года педагога и наставника на текущий год в Ростовской области запланировано проведение множества мастер-классов, круглых столов, конкурсов и конференций в рамках Года педагога и наставника. В целом пройдет более 100 тематических мероприятий.

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