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НовостиОбщество17 марта 2023 17:37

Ростов занял первое место по итогам оценки деятельности Управлений образования

Мониторинг проходил по 26 показателям
Полина ШЕВЧЕНКО
Ростов занял первое место по итогам оценки деятельности Управлений образования.

Ростов занял первое место по итогам оценки деятельности Управлений образования.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ростов занял первое место среди органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, сообщается на сайте администрации города.

В рамках мониторинга оценивалась деятельность Управлений образования по 26 показателям, связанным с воспитанием и образованием детей, профессионального уровня педагогических кадров, эффективной реализации выделяемых средств.

Глава администрации города Алексей Логвиненко отметил, что такой результат достигнут благодаря слаженной работе всей системы образования Ростова.

Напомним, в рамках Года педагога и наставника на текущий год в Ростовской области запланировано проведение множества мастер-классов, круглых столов, конкурсов и конференций в рамках Года педагога и наставника. В целом пройдет более 100 тематических мероприятий.

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