Ростов занял первое место по итогам оценки деятельности Управлений образования.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Ростов занял первое место среди органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, сообщается на сайте администрации города.
В рамках мониторинга оценивалась деятельность Управлений образования по 26 показателям, связанным с воспитанием и образованием детей, профессионального уровня педагогических кадров, эффективной реализации выделяемых средств.
Глава администрации города Алексей Логвиненко отметил, что такой результат достигнут благодаря слаженной работе всей системы образования Ростова.
Напомним, в рамках Года педагога и наставника на текущий год в Ростовской области запланировано проведение множества мастер-классов, круглых столов, конкурсов и конференций в рамках Года педагога и наставника. В целом пройдет более 100 тематических мероприятий.
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