В Ростове сократят количество автобусов на Северный и Стройгородок

В Ростове планируют сократить количество автобусов на маршрутах № 45, 47, 49, 77, 99. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове планируют сократить количество автобусов на маршрутах № 45, 47, 49, 77, 99.Об этом сообщил представитель департамента транспорта Евгений Романцов.

Причина сокращения числа автобусов на Северный и в Стройгородок заключается в замене части автобусов средней вместимости на автобусы большей вместимости.

- Если на маршруте № 99 сокращаем количество, то там будет другой класс транспорта с большей вместимостью, - сказал Евгений Романцов.

Интервал движения общественного транспорта при этом не изменится.

Также власти пообещали, что до конца текущего года все городские автобусы оборудуют кондиционерами.

Ранее стало известно, что автобусы Ростова хотят подключить к системе «Безопасный город». Провести работы планируют до 1 сентября.

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