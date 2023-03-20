В Ростове к восстановлению исторических зданий собираются привлечь бизнес

Сегодня в центре Ростова находятся более 40 аварийных объектов культурного наследия Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону к восстановлению старинных зданий необходимо привлекать бизнес. Этим мнением в социальных сетях поделилась заместитель председателя донского Заксобрания - председатель комитета по образованию и культуре Светлана Мананкина.

- Сегодня в центре Ростова более 40 объектов культурного наследия - аварийные многоквартирные дома. Четвертая часть из них уже расселены. Их собственник - муниципалитет. Все они должны быть отреставрированы и приспособлены для современного использования. Вопрос - за чей счет? Надеяться только на бюджетные инвестиции ошибочно. Нужно привлекать бизнес, - написала Светлана Мананкина.

Эксперт напомнила о необходимости дальнейшего развития механизма «аренды объектов культурного наследия за 1 рубль», а также предложила еще два способа вовлечения инвесторов в работу по сохранению ОКН:

1. введение налоговых льгот для инвесторов, которые отреставрировали здания или приспособили их для современного использования;

2. предоставление участков под масштабные проекты в аренду без проведения торгов в случае обязательств по восстановлению исторических построек.

Отметим, указанные меры уже поддержал губернатор Василий Голубев. Глава региона поручил представить идеи по правовому закреплению новых возможностей взаимодействия с бизнесом.

Напомним, ранее в донской столице заговорили о разработке мастер-плана и дизайн-кода для сохранения архитектурной среды. Город планируют разделить на современную и историческую части. Это, по мнению властей, поможет предпринимателям сэкономить время при утверждении проектов.

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