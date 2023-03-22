В Ростовской области расчистят от камыша трассы в охранных зонах ЛЭП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики Ростовской области начали расчистку от камыша трасс вдоль воздушных линий электропередач, сообщается на сайте правительства региона.

Всего планируется расчистить 262 га.

Отмечается, что это поможет свести к минимуму риски возникновения низовых пожаров и повысить надежность электроснабжения потребителей.

Напомним, в лесах Ростовской области пожароопасный сезон объявили 15 марта.

Для тушения крупных лесных пожаров была создана специальная группировка. В нее вошли около трех тысяч человек, больше тысячи единиц спецтехники и более 6,8 тысячи единиц противопожарного оборудования и инвентаря. Кроме того, за пожарной безопасностью лесов будут следить 86 камер.

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