В Ростовской области заменят и отремонтируют 752 км сетей тепло- и водоснабжения. Фото: Олег УКЛАДОВ

В течение ближайших двух лет в Ростовской области заменят и отремонтируют 752 км сетей тепло- и водоснабжения, сообщается на сайте правительства региона.

На эти цели будет выделено 16,3 миллиарда рублей.

Деньги будут распределены на объекты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске и Гукове, а также в Миллеровском, Белокалитвинском и Красносулинском районах.

Часть суммы выделит публично-правовая компания «Фонд развития территорий». Так, из федерального бюджета в регион будет направлено более 12 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что донские власти хотят ускорить темпы замены сетей теплоснабжения. Пока система теплоснабжения характеризуется как недостаточно надежная. Чтобы решить эту проблему, планируется довести темпы замены сетей теплоснабжения до 5% в год и повысить инвестиционную привлекательность этой отрасли для частных компаний.

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