23 марта в Ростове прогнозируют потепление до +20

В Ростове прогнозируют потепление до +20. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В четверг, 23 марта, в Ростове прогнозируют малооблачную погоду без осадков, передает Росгидрометцентр.

Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +17-20 градусов. Западный и северо-западный ветер с переходом на северо-восточный и восточный разовьет скорость до 3-8 метров в секунду.

Существенных осадков не ожидается.

23 марта станет одним из самых теплых дней на текущей неделе. Однако в середине следующей прогнозируют небольшое похолодание до +13 градусов, которое вновь сменится теплой погодой 28 марта.

Ранее начальник гидрометцентра Елена Назарова сообщила, что первый месяц весны не будет отличаться аномалиями по температурному режиму и количеству осадков.

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