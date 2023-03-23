Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 марта 2023 7:49

В Новочеркасске произошло ДТП с двумя иномарками

Водитель «Тойоты Прадо» не уступил дорогу другому авто
Лейла МИРИШОВА
К счастью, обошлось без пострадавших.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новочеркасске произошла авария с двумя иномарками. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло утром 23 марта.

По предварительной информации ведомства, водитель «Тойоты Прадо» не уступил дорогу проезжающему автомобилю «Мерседес». В результате машины столкнулись. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Автомобили получили механические повреждения, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанин убил мужчину, который мешал ему спать

Как раскрывают преступления, когда убийца не оставил ни следов, ни отпечатков, поговорили с руководителем следственного отдела по Октябрьскому району Ростова Александром Зарембой

(Подробности)