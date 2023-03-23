В Новочеркасске произошло ДТП с двумя иномарками

К счастью, обошлось без пострадавших.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новочеркасске произошла авария с двумя иномарками. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло утром 23 марта.
По предварительной информации ведомства, водитель «Тойоты Прадо» не уступил дорогу проезжающему автомобилю «Мерседес». В результате машины столкнулись. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Автомобили получили механические повреждения, - сообщили в ведомстве.
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