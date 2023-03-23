В Ростовской области из-за санкций не смогли распродать прошлогодний урожай

В прошлом году удалось экспортировать около 19 млн тонн сельскохозяйственной продукции Фото: Петр СОКОЛОВ

В Ростовской области из-за санкций не смогли распродать урожай 2022 года. Об этом 23 марта в ходе пресс-конференции сообщил первый заместитель губернатора области Виктор Гончаров.

Он отметил, что в Ростовской области скопилось 5 млн тонн пшеницы и еще около 700 тысяч тонн подсолнечника. Причиной таких результатов стали санкции и сложности с логистикой. Для того, чтобы не допустить перепроизводства власти региона планируют привлечь инвесторов, которые согласятся построить предприятия по производству муки. Переговоры по этому вопросу уже активно ведутся.

- По первым двум месяцам этого года мы видим двукратный рост экспорта. Хотя, конечно, старт прошлого года из-за социально-политических событий был очень плохой. Но, тем не менее, текущие показатели лучше даже тех, что были в 2021 году, - поделился Виктор Гончаров.

В прошлом году удалось экспортировать около 19 млн тонн сельскохозяйственной продукции на 7 млрд долларов. Виктор Гончаров уверен, что в 2023 году результаты будут не хуже.

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