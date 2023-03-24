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НовостиОбщество24 марта 2023 6:29

На выходных в Ростове-на-Дону ожидается облачная и теплая погода

Ветер сохранится преимущественно западный и юго-западный
Ангелина СКИБА
Существенных осадков не ожидается

Существенных осадков не ожидается

Фото: Евгения ГУСЕВА

На выходных, 25 и 26 марта, в Ростове-на-Дону будет тепло и облачно с прояснениями. Об этом сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

В субботу температура воздуха ночью составит +6-8 градусов, днем - около +16-18. Ветер сохранится западный и юго-западный 5-10 м/с. Существенных осадков не ожидается.

В воскресенье столбики термометров ночью установятся в районе +6-8 градусов, днем обещают +14-16. Ветер будет юго-западный и западный 4-9 м/с. В темное время суток существенных осадков не предвидится, утром и днем возможен небольшой дождь.

Добавим, ранее жителям Дона рассказали, каким будет лето 2023 года. Синоптики вычислили среднюю температуру воздуха и возможное количество осадков.

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