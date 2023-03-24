На двух улицах Ростова-на-Дону ограничат максимальную скорость движения

Разрешенную скорость установят в пределах 40 км/ч Фото: Андрей КАРА

С 8 апреля 2023 года на двух улицах Ростова-на-Дону ограничат скорость движения транспорта, еще на одном участке запретят парковку машин. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Так, предельную скорость до 40 км/ч введут в переулке Кривошлыковском, от Упорного до Буйнакской, и на бульваре Комарова, от Королева до улицы Алой.

Оставлять авто нельзя будет в переулке Журавлева, от Города Волос до Журавлева, 117 с западной стороны.

Добавим, также с 5 апреля по 30 сентября на улице Восточной в Ростове ограничат проезд из-за строительства ЖК.

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Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции (подробности)