На двух улицах Ростова-на-Дону ограничат максимальную скорость движения

Разрешенную скорость установят в пределах 40 км/ч
Фото: Андрей КАРА
С 8 апреля 2023 года на двух улицах Ростова-на-Дону ограничат скорость движения транспорта, еще на одном участке запретят парковку машин. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.
Так, предельную скорость до 40 км/ч введут в переулке Кривошлыковском, от Упорного до Буйнакской, и на бульваре Комарова, от Королева до улицы Алой.
Оставлять авто нельзя будет в переулке Журавлева, от Города Волос до Журавлева, 117 с западной стороны.
Добавим, также с 5 апреля по 30 сентября на улице Восточной в Ростове ограничат проезд из-за строительства ЖК.
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