В Ростове отменили экологическую акцию 25 марта.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Ростове отменили общественную экологическую акцию «Сохраним природу Дона для будущих поколений!». Об этом сообщила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.
Акция была запланирована на 25 марта и предусматривала отключение внешней подсветки крупных архитектурных и инженерных сооружений, административных зданий на один час.
Она нацелена на снижение негативного воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На выходных в Ростовской области прогнозируют перепады от 0 до +23 градусов
Ветер обещают преимущественно западный и юго-западный (подробности)