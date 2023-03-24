В Ростове отменили экологическую акцию 25 марта. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростове отменили общественную экологическую акцию «Сохраним природу Дона для будущих поколений!». Об этом сообщила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Акция была запланирована на 25 марта и предусматривала отключение внешней подсветки крупных архитектурных и инженерных сооружений, административных зданий на один час.

Она нацелена на снижение негативного воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов.

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