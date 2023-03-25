Пожарный поезд отправился к месту крупного ЧП на складе в Аксае

Пожар удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

К тушению крупного пожара на складе с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области привлекли пожарный поезд. Он выехал из Батайска. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по донскому региону.

- В 12.25 к месту направлен пожарный поезд со станции Батайск. На месте сейчас задействовано сил и средств — 79 человек и 41 единица техники, - рассказали в экстренном ведомстве.

Напомним, с пожаром на складе в Аксае экстренные службы борются с начала одиннадцатого утра. Сначала пожару был присвоен второй ранг сложности. Огнем была охвачена тысяча квадратных метров площади, но всего за десять минут пламя захватило еще 200 «квадратов» - целый ангар и перекинулось на соседний.

К полудню с огнем боролись уже более 50 огнеборцев, использовались 18 единиц техники. Как сообщил начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов, который находится на объекте, угрозы распространения огня на населенный пункт нет.

По оперативным данным ведомства, к 13.05 пламя удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

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