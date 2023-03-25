Из-за пожара перекрыт участок дороги в Аксае, объезд предусмотрен по М-4 «Дон»

Пока на месте работают огнеборцы, автомобилистов отправляют в объезд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с пожаром на складе с целлюлозной продукцией в Аксае с 12.30 временно перекрыто дорожное движение на участке улицы Новочеркасское шоссе в районе дома № 2. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- Госавтоинспекция региона рекомендует объезжать данный участок по автодороге М-4 «Дон», - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, с десяти утра пожарные борются с огнем на складе. Сначала ему был присвоен второй ранг сложности, и пламенем была охвачена тысяча квадратных метров площади строений, рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области. Спустя десять минут огнеборцы сообщили о росте площади до 1200 «квадратов». Примерно через полтора часа с того момента, как на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании, пожару был присвоен уже третий ранг сложности, но его удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

В полдень с огнем боролись более 50 сотрудников МЧС и 18 единиц техники. В 12.25 со станции Батайск отправился пожарный поезд. На месте пожар тушат уже 79 сотрудников и 41 единица техники. Борьба с огнем продолжается.

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