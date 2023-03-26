При взрыве снаряда времен ВОВ в Ростовской области пострадал 55-летний мужчина

Мужчину с травмами забрали в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пролетарском районе Ростовской области мужчина пострадал от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны. Как сообщает собственный источник «КП — Ростов-на-Дону», 55-летний рабочий нашел его прямо на территории одного из промышленных предприятий.

Предварительно, найдя на территории завода снаряд, мужчина решил его вскрыть, и тут раздался взрыв. Тогда сотрудники вызвали «скорую помощь», больного с травмами рук и грудной клетки отвезли в соседний район. За жизнь пострадавшего борются медики Сальской ЦРБ.

Как сообщает источник, правоохранительные органы инициировали проверку по факту ЧП.

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