При взрыве снаряда времен ВОВ в Ростовской области пострадал 55-летний мужчина

Мужчину с травмами забрали в больницу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Пролетарском районе Ростовской области мужчина пострадал от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны. Как сообщает собственный источник «КП — Ростов-на-Дону», 55-летний рабочий нашел его прямо на территории одного из промышленных предприятий.
Предварительно, найдя на территории завода снаряд, мужчина решил его вскрыть, и тут раздался взрыв. Тогда сотрудники вызвали «скорую помощь», больного с травмами рук и грудной клетки отвезли в соседний район. За жизнь пострадавшего борются медики Сальской ЦРБ.
Как сообщает источник, правоохранительные органы инициировали проверку по факту ЧП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Снаряд времен ВОВ взорвался под комбайном в Ростовской области
Боеприпас сдетонировал во время полевых работ (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
«Возвращаются домой спустя 80 лет»: Останки пятерых красноармейцев-штурмовиков обнаружили в Ростовской области
Ростовские поисковики с помощью нейросети восстановят фотографии бойцов, погибших в годы Великой Отечественной (подробнее)