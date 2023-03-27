С 15 апреля в Ростове запретят ночную парковку на улице Пушкинской

Знаки, разрешающие парковку, по вечерам будут закрывать чехлами Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 апреля до 15 мая 2023 года в Ростове-на-Дону запретят ночную парковку на участке улицы Пушкинской. Соответствующее предупреждение поступило от городского департамента автодорог.

- Во время нанесения разметки, с 20 часов вечера до 8 утра, на улице Пушкинской от проспекта Ворошиловского до переулка Доломановского будет действовать запрет на стоянку машин, - говорится в сообщении.

Дорожные знаки, разрешающие парковку, по вечерам будут закрывать чехлами. Также планируют установить дополнительные знаки. Водителей просят быть внимательными.

Добавим, с 8 апреля в Ростове-на-Дону собираются запретить парковку в переулке Журавлева, а также ограничить скорость движения в переулке Кривошлыковском и на бульваре Комарова.

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