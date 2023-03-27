Еще один участок трассы в М-4 «Дон» в Ростовской области сделают платным

Проект реконструкции трассы и ввод платного проезда утвердила Госэкспертиза Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области участок трассы М-4 «Дон» собираются реконструировать, а потом сделать платным для водителей. Этот проект уже успешно прошел Госэкспертизу, сообщается на сайте ГИС ЕГРЗ.

Трасса М-4 проходит от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар до Новороссийска. Обновить собираются участок примерно от Каменска-Шахтинского до Новоперсиановки, не доезжая до развязки ТЗК «Южный» около аэропорта «Платов» (от 933 км до 1024 км).

Известно, что над этим проектом работали около десятка компаний. Итоговые планы и сметы утвердили в Главном управлении государственной экспертизы. Решение в реестр внесли 24 марта 2023 года. Застройщиком выступает госкомпания «Российские автомобильные дороги».

Напомним, в феврале 2023 года изменили стоимость проезда по М-4 «Дон» от села Самарского до хутора Цукерова Балка.

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