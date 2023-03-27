В Ростовской области сыграли свадьбу 82-летний жених и 75-летняя невеста

Новую семью зарегистрировали в Шолоховском районе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области сыграли свадьбу пожилые влюбленные из Шолоховского района. Жениху - 82 года, невесте - 75 лет. Они уверены, что взаимным чувствам все возрасты покорны.

- Виктор и Любовь своим мудрым поступком показывают положительный пример молодому поколению. Необходимо чтить семейные ценности и традиции, а брак должен быть законным. Совет да любовь, - пожелали в региональном отделении ЗАГС.

Отметим, что браки в «серебряном» возрасте редкость, но их время от времени регистрируют на Дону. Например, в июле 2022 года в Шолоховском районе также расписались 82-летний жених и 79-летняя невеста, Юрий и Татьяна.

Добавим, ранее аналитики выяснили, что в 2023 году влюбленные пары из Ростова-на-Дону планируют в среднем потратить на свадьбу около 247 тысяч рублей. Пожениться в этом году намерены примерно 5% жителей донской столицы.

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