Шимпанзе из ростовского зоопарка исполнилось 18 лет.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ростовском зоопарке 26 марта свой 18-й день рождения отметил шимпанзе Майкл.
Работники зоопарка подарили ему футбольный мяч и любимые фрукты.
В посте в соцсетях отмечается, что Майкл отличается умом и сообразительностью, и каждый раз радуется встрече с гостями.
В марте текущего года в ростовском зоопарке родился кенгуренок. Пока кенгуренок совсем маленький и все время проводит в «сумке» у мамы. Новорожденный начнет привыкать к самостоятельной жизни только через полгода.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шетлендский пони появился на свет в ростовском зоопарке
Малышу дали кличку Ермак (подробности)