Шимпанзе из ростовского зоопарка исполнилось 18 лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовском зоопарке 26 марта свой 18-й день рождения отметил шимпанзе Майкл.

Работники зоопарка подарили ему футбольный мяч и любимые фрукты.

В посте в соцсетях отмечается, что Майкл отличается умом и сообразительностью, и каждый раз радуется встрече с гостями.

В марте текущего года в ростовском зоопарке родился кенгуренок. Пока кенгуренок совсем маленький и все время проводит в «сумке» у мамы. Новорожденный начнет привыкать к самостоятельной жизни только через полгода.

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