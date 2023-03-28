В Ростове прогнозируют пасмурную ветреную погоду 28 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 28 марта, в Ростове ожидается пасмурная теплая погода, сообщает Росгидрометцентр.

Температура воздуха днем поднимется до отметки +16-18 градусов. Юго-западный и западный ветер с переходом на юго-восточный разовьет скорость до 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

Вечером синоптики прогнозируют небольшой дождь с грозой.

Сегодня будет самый теплый день недели. Уже завтра столбики термометров упадут до отметки +9-14 градусов.

28 и 29 марта в Ростовскую область придут дожди с грозами и шквалистый ветер. Порывы ветра при этом будут достигать 17-20 метров в секунду.

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