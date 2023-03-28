В Ростове пройдет экосубботник по очистке берегов реки Темерник. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 апреля в Ростове состоится экосубботник по очистке берегов реки Темерник в районе городского зоопарка, сообщает Минприроды Ростовской области.

Сбор участников запланирован на 9.00 на улице Зоологической, 2, на остановке "Автостоянка".

Субботник пройдет при поддержке Всероссийской акции «Вода России».

Напомним, 25 марта прошел первый общегородской субботник. В нем приняли участие более двух тысяч горожан. Было вывезено более 300 тонн мусора и очищена территория свыше 700 тысяч квадратных метров. В большой уборке приняли участие 290 организаций, предприятий, управляющих компаний и ТСЖ, были задействованы более 120 единиц техники.

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