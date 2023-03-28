Рост производства сельхозпродукции на Дону составил 102%

На 1,8% увеличилось производство мяса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в Ростовской области произошел рост производства животноводческой продукции, сообщается на сайте правительства региона.

За январь и февраль 2023 года рост производства сельхозпродукции составил 102%. На 1,8% увеличилось производство мяса, на 2,8% выросло производство молока.

Росту производства животноводческой продукции способствует реализация инвестиционных проектов.

Показатели планируют увеличивать дальше.

Ранее донские аграрии заявили, что ситуация с остатками подсолнечника оказалась «близкой к катастрофической». Из-за переизбытка запасов цена на семечку ощутимо снизилась. Для решения проблемы эксперт предложил отменить экспортную пошлину на подсолнечник или сделать дополнительную закупку в интервенционный фонд.

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