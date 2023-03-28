Губернатор Ростовской области сообщил о развитии импортозамещающих производств на Дону

Василий Голубев встретился Сергеем Морозовым. Фото: donland.ru Фото: Фото из соцсетей

Глава донского региона Василий Голубев встретился с первым зампредседателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Госдумы Сергеем Морозовым. Об этом сообщается на сайте правительства области.

Главной темой обсуждения стала реализация в регионе мероприятий по импортозамещению и укреплению технологической независимости.

Сергей Морозов выразил благодарность Василию Голубеву за вклад в формирование современного российского законодательства и создание в Ростовской области новых предприятий легкой промышленности, производящих импортозамещающие ткани и материалы.

Ранее стало известно, что в Шахтах откроют первое в России производство технического текстиля. Предприятие на 40% снизит зависимость страны от импорта трикотажного полотна. Производство уже запустило производство микрофибры и готово выпускать ее до 1,8 тысячи тонн в год.

Василий Голубев также сообщил, что к предприятию строится отдельная дорога, по которой продукция будет отправляться заказчикам большегрузным автотранспортом.

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