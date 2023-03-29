Громкий хлопок в Ростове попал на камеру наблюдения 29 марта

О громком звуке ростовчане сообщили 29 марта. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове 29 марта в нескольких районах был слышен громкий звук, похожий на взрыв. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с камеры наблюдения, которая запечатлела этот момент.

Видео было сделано на улице Магнитогорской. На кадрах видно, как около 12 часов раздается громкий хлопок.

Позже жители других районов Западного также сообщили о подозрительном звуке. Грохот слышали и в Батайске.

Губернатор Василий Голубев объяснил хлопок переходом самолета на сверхзвуковой режим полёта.

— Работает наша авиация. Прошу сохранять спокойствие, — написал глава региона.

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