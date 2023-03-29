Еще один дом в центре Ростова признали объектом культурного наследия. Фото: комитет по охране ОКН региона Фото: Фото из соцсетей

Дом на переулке Доломановском, 29, литеры А, А1 включили в список объектов культурного наследия Ростовской области, сообщает комитет по охране ОКН региона.

Здание построено в 1917 году.

Ранее реестр объектов культурного наследия Дона пополнили четыре здания в центре Ростова. В число памятников архитектуры вошли: здание эллинской школы Ф. А. Феофани — Дворец бракосочетания на Университетском, 48, дом А. К. Фабовского на Социалистической, 138, доходный дом Н. В. Ларионовой в Крыловском, 18/109,доходный дом Г. К. Штреля на Станиславского, 110.

За пять лет на охрану и сохранение объектов культурного наследия в Ростовской области из регионального бюджета было выделено более 1 миллиарда рублей

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