Еще 50 спецмашин задействуют коммунальщики в случае ухудшения погоды в Ростове

На коммунальные машины снова установили зимнее оборудование Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону, в случае дальнейшего ухудшения погоды, на улицы выведут дополнительную коммунальную технику. Машины задействуют при обработке дорог и улиц. Об этом в своем телеграм-канале написал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Снег быстро тает. Ночью ожидаются плюсовые температуры. Однако при необходимости количество дорожных машин, которые способны сгребать снег и обрабатывать проезжие части реагентом, может быть увеличено еще на 50 единиц, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации напомнил, что сейчас на дежурстве находятся около 100 единиц спецтехники, в том числе 28 комбинированных дорожных машин.

- 15 марта коммунальные службы перешли на весенне-летнюю работу. Но, получив прогноз о предстоящих осадках, в ночь на 30 марта на часть машин снова установили зимнее оборудование. В итоге это позволило ночью обработать противогололедными материалами особо опасные участки - мосты, подъемы и спуски, - добавил Алексей Логвиненко.

Напомним, непогода в Ростове-на-Дону сохранится сегодня и завтра, 31 марта. Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными и осторожными. Телефон экстренных служб: «112».

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