Очевидцы сообщили о заторах на трассе Ростов - Таганрог

Пробки собрались по обеим сторонам движения транспорта. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Сегодня, 1 апреля, жители Ростовской области пожаловались в соцсетях на заторы, которые собрались на трассе Ростов - Таганрог. Очевидцы сообщают, что сложности с проездом появились из-за дорожных работ.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки появились на трассе А-280. В одну сторону машины стоят от Синявской и Пятихаток до Мержаново, в другую сторону - примерно от поселка Новоприморского до Морской и Мержаново.

Ранее на сайте Упрдор «Москва - Волгоград» сообщалось, что в 2023 году планируют продолжить капитальный ремонт двух участков трассы Ростов - Таганрог. Один отрезок пути собираются расширить.

Добавим, сегодня же, 1 апреля, стало известно о внушительной пробке на М-4 «Дон» под Каменском-Шахтинским, в районе моста через Северский Донец. Там также ведут ремонтные работы. Сейчас этот затор сократился примерно до 20 км, днем он составлял 26 км и тянулся от поселка Глубокого.

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