Забор воды начала первая насосная станция водовода из Ростовской области в ДНР

Мощность водовода намерены довести до 300 тысяч кубометров воды в сутки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области запустили первую насосную станцию будущего водовода, который протянут на территорию Донбасса. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

- Запущена первая из насосных станций, сердце водовода. Впереди - поэтапное наполнение накопительных резервуаров, запуск системы очистки, гидравлические испытания, комплексная настройка оборудования и тестирование. Ничего подобного в такие сжатые сроки еще не строили. Это трудовой подвиг десятков тысяч рабочих, инженеров, монтажников и строителей, - приводится цитата со слов руководителя проекта Военно-строительного комплекса МО РФ Алексея Леонова.

Сейчас ведутся забор воды из реки Дон для заполнения накопительных резервуаров. Перед этим провели дноуглубительные работы, а также к месту установки отбуксировали специальную плавучую водозаборную станцию.

При работах учитывают особые условия местности - труднопроходимую пойму реки с множеством каналов и мелких рек. Первые 16 км водовода прокладывают по искусственной насыпи через подтопленные территории.

Напомним, водовод пройдет по территории Ростовской области и ДНР до канала Северский Донец - Донбасс. Мощность объекта намерены довести до 300 тысяч кубометров воды в сутки.

Предусмотрено также строительство двух нитей магистрального трубопровода по 200 км каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды. В круглосуточном режиме задействовали 3,5 тысячи человек и 1,3 тысячи единиц техники.

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