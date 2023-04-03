Застройщик Левенцовки распланирует участок в 216 га около Ростовского моря

Участок находится недалеко от Ростовского моря и Щепкинского леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова разрешили компании ООО «Специализированный застройщик ККПД-Инвест» размежевать участок недалеко от Ростовского моря. Соответствующий документ можно найти на сайте городской администрации.

Речь идет о территории площадью 216,89 га. Распланировать должны местность в границах: улица 3-я Лазерная - территориальная зона городских лесов - административная граница города - переулок 1-й Резной.

Подготовить всю планировочную документацию застройщик должен в течение года за свой счет. После этого бумаги должны рассмотреть в городском департаменте архитектуры и градостроительства.

Напомним, ранее стало известно, что в Ростове планируют построить еще два новых микрорайона на 30 тысяч жителей. Пока этот вопрос обсуждается. Внимание привлекли участки на левом берегу Дона, в районе улицы Пойменной и на пересечении Левобережной и Пойменной. Это 62,87 га и 33,66 га соответственно, их должны объединить и перевести в зону перспективного освоения первого типа ПО-1.

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