В Ростове в Левенцовском построят две школы на 2375 учеников. Фото:donland.ru

В жилом районе Левенцовском продолжается строительство двух новых школ, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Новые учебные заведения рассчитаны на 1275 и 1100 учащихся.

На сегодняшний день готовность объектов составляет 40% и 50% соответственно.

Завершить строительно-монтажные работы планируется уже в текущем году.

Ввод в эксплуатацию новых школ позволит разгрузить общеобразовательную систему района.

Напомним, ранее жители микрорайона Левенцовского пожаловались, что школа № 115 отказала им в приеме детей в первые классы. Всем пришедшим якобы объявили, что сначала примут заявления на детей, чьи братья и сестры уже учатся в школе № 115, а также на других ребят из льготной категории. Только после этого, по словам очевидцев, собирались уделить внимание родителям детей, которые проживают вблизи учебного заведения.

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