Беспрецедентные меры безопасности ввели в центре Ростова во время суда над морпехом ВСУ

Дело рассматривают в Южном окружном военном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 4 апреля, в Ростове-на-Дону приняли беспрецедентные меры безопасности во время начала процесса над морпехом ВСУ Антоном Чередником. По словам очевидцев, около здания суда было много правоохранителей, также ввели серьезный контроль на входе.

Некоторые ростовчане отметили, что из-за предосторожностей в районе Южного окружного военного суда, на улице Мечникова, были временные сложности с проездом.

Напомним, уголовное дело в отношении задержанного было возбуждено по нескольким статьям: «Применение запрещенных методов ведения войны», «Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением», «Убийство», «Насильственный захват власти», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

По версии следствия, в марте в Мариуполе военный приказал двум жителям лечь на землю. Ему предъявили документы, но мужчина потребовал от людей произнести фразу на украинском языке. Одного человека он обвинил в неправильном произношении и расстрелял. Второй - остался жив и позже дал подробные показания.

Добавим, следующее слушание по делу Антона Чередника состоится 10 апреля 2023 года.

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