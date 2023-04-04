Донской Роспотребнадзор заявил о собирающих средства для бойцов СВО мошенниках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Роспотребнадзоре по Ростовской области предупредили о мошенниках, которые под видом сотрудников ведомства собирают деньги для бойцов спецоперации.

Неизвестные лица звонят в государственные и коммерческие организации, представляются сотрудниками Роспотребнадзора и предлагают перевести деньги на банковские счета или передать наличными якобы для участников СВО.

В Управлении просят дончан быть острожными и сообщать о мошенниках в полицию.

Напомним, в Ростове троих представителей сферы связи и IP-телефонии заподозрили в помощи телефонным мошенникам. Предварительно, руководители организаций сферы связи предоставляли преступникам свои услуги, а также обеспечивали интернет-соединение и подачу трафика. Из-за этого обманщики могли звонить жертвам с подменных виртуальных телефонных номеров.

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