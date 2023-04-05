Пробка возникла на М-4 «Дон» в Ростовской после ДТП с перевернувшимся автобусом

Пробка возникла в районе 812-го километра трассы, где произошло ДТП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе образовалась пробка в районе ДТП с автобусом. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, 5 апреля водитель автобуса King Long двигался по маршруту «Москва — Ставрополь». По предварительным данным, он не справился с управлением. Транспорт съехал на обочину и опрокинулся. В результате аварии пострадали два человека.

В салоне автобуса находилось 32 человека. Фото: управление МЧС по Ростовской области.

По данным «Яндекс. Карты», затор растянулся от 812-го до 814-го километра трассы. Проезд затруднен в южном направлении.

Проехать трудно по трассе в южном направлении. Фото: yandex.ru/maps.

Напомним, по данным донского управления МЧС, на месте работали восемь спасателей и три единицы техники. В 12.23 транспорт был поставлен на колеса.

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