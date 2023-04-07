Первым заместителем прокурора Ростовской области назначили Александра Гацко

В Ростовской области первым заместителем прокурора региона назначили старшего советника юстиции Александра Гацко. Информацию об этом можно найти на сайте донского надзорного ведомства.

Известно, что новое назначение указом от 5 апреля 2023 года утвердил президент России Владимир Путин.

Александр Гацко до этого, с 2020 года, был заместителем прокурора Ростовской области, а еще ранее, с 2017 года, возглавлял управление по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью ОВД и юстиции прокуратуры Москвы. Также занимал пост Тушинского межрайоного прокурора, в разные годы был следователем и старшим следователем.

Специалист в 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени, почетной грамотой генерального прокурора России и юбилейной медалью «300 лет прокуратуре России».

Напомним, до кадровой перестановки обязанности заместителя прокурора Ростовской области исполнял Кирилл Осипчук. Он занял пост в прокуратуре Запорожья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Председателем Ростовского областного суда планируют назначить Ольгу Василенко

Пока эта информация не имеет официально подтверждения (подробности)