Сотрудник новочеркасского политеха погиб в зоне специальный военной операции

Житель Новочеркасска погиб в зоне СВО
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Ростовской области, 35-летний Алексей Столетов, был убит в зоне СВО из вражеской снайперской винтовки, сообщает сайт Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова в Новочеркасске.
Алексей Столетов работал в вузе. Он отвечал за комплексное обслуживание зданий ремонтно-строительного участка.
Как рассказали в университете, мужчина уехал в зону СВО в сентябре, после объявления частичной мобилизации.
Ему вручили повестку и Алексей, следуя девизу ВДВ, – «Никто кроме нас!», отправился выполнять свой воинский долг.
В ДНР он отметил юбилей — 35 лет. А меньше, чем через месяц, был убит выстрелом снайпера. У мужчины остались жена, сын и дочь.
Коллектив «Комсомольской правды» приносит соболезнования родным и близким погибшего.
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