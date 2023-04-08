В Батайске полностью ликвидировали пожар на складе шин

С огнем боролись 26 человек.Фото: пресс-служба МЧС РО

В Батайске Ростовской области в пятницу, 7 апреля, около четырех часов дня загорелся склад с шинами на улице Производственной. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. Площадь пожара составила двести квадратных метров.

С огнем боролись 26 человек, на месте работали восемь спецмашин.

Полная ликвидация огня была зафиксирована утром в субботу, 8 апреля. Погибших и пострадавших нет.

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