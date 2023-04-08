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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 17:34

В Ростове на остановке скончалась женщина

Прохожие пытались оказать ей помощь, но безуспешно
Анна ШИЛЯЕВА
Трагедия произошла на автобусной остановке

Трагедия произошла на автобусной остановке

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону в субботу, восьмого, апреля, на улице умерла женщина, рассказали в соцсетях свидетели случившегося.

По словам очевидцев, ростовчанка находилась на остановке «Лесная школа», она ждала городской транспорт. Неожиданно женщине стало плохо.

Прохожие пытались оказать первую помощь, но тщетно. Ростовчанка умерла до приезда скорой. По факту случившегося началась проверка.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что на стройке в Волгодонске скончался мужчина.

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