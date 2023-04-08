В Ростове на остановке скончалась женщина

Трагедия произошла на автобусной остановке Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону в субботу, восьмого, апреля, на улице умерла женщина, рассказали в соцсетях свидетели случившегося.

По словам очевидцев, ростовчанка находилась на остановке «Лесная школа», она ждала городской транспорт. Неожиданно женщине стало плохо.

Прохожие пытались оказать первую помощь, но тщетно. Ростовчанка умерла до приезда скорой. По факту случившегося началась проверка.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что на стройке в Волгодонске скончался мужчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгодонске мужчина умер во время работы на стройке

Причина смерти уточняется (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В центре Ростова на улице умер мужчина

Человек находился возле остановки, когда ему внезапно стало плохо (подробнее)